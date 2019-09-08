В НАТО прокомментировали обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией

В альянсе положительно оценили обмен.

НАТО приветствовало возвращение в Украину политических заключенных из РФ, которые прибыли на родину в рамках взаимного обмена пленными между Киевом и Москвой.

Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО Оани Лунгеску, опубликованном на сайте североатлантического альянса.

"Мы приветствуем тот факт, что украинские моряки, захваченные Россией в ноябре прошлого года, наконец, вернулись домой, а также режиссер Олег Сенцов. Это шаг в правильном направлении", - заявила пресс-секретарь альянса.

Также она подчеркнула, что НАТО продолжает призывать Россию выполнить все свои обязательства по минским соглашениям, включая освобождение всех заключенных.

Кроме того, Лунгеску акцентировала внимание на важности установления истины и ответственности за крушение рейса MH17 в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.