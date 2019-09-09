В мэрии Кривого Рога проходят обыски

Обыски проводят сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики.

В Кривом Роге правоохранители проводят обыски в здании горсовета.

Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в мэрии Кривого Рога, в ответ на запрос.

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По данным из мэрии, сотрудники исполкома «предоставили все необходимые документы» правоохранителям.

В мэрии города заявили, что с 2015 года в подразделениях горсовета были осуществлены около 300 проверок, никаких нарушений не было выявлено.

В областной прокуратуре подтвердили сам факт проведения обысков, но отметили, что пока не комментируют, с каким делом они связаны.

Обыски проводят сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики.

В ноябре 2016 года, марте и мае 2017 года в Криворожском городском совете силовики проводили обыски с изъятием документов. Тогда чиновников мэрии обвиняли в нецелевом использовании бюджетных средств «путем существенного завышения стоимости приобретенных услуг».