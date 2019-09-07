Зеленский анонсировал второй этап обмена заключенными между Украиной и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский надеется как можно быстрее освободить из российского заключения крымских татар.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам в аэропорту "Борисполь" после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных, отвечая на вопрос о судьбе удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму татар.
"Это второй этап. Я думаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать. И вернем всех наших людей. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму", - отметил он.
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Относительно сроков проведения такого освобождения президент отметил, что надеется, что это произойдет как можно скорее.
"Я не говорю ни о трех, ни о двух, ни об одном годе. Мы хотим это делать очень быстро... Мы мечтаем и работаем", - подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.
В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.
Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.