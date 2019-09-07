Зеленский анонсировал второй этап обмена заключенными между Украиной и РФ

Относительно сроков проведения такого освобождения президент отметил, что надеется, что это произойдет как можно скорее.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется как можно быстрее освободить из российского заключения крымских татар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам в аэропорту "Борисполь" после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных, отвечая на вопрос о судьбе удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму татар.

"Это второй этап. Я думаю, что на втором этапе мы будем серьезно работать. И вернем всех наших людей. Освободим, потому что многие наши люди в Крыму", - отметил он.

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Относительно сроков проведения такого освобождения президент отметил, что надеется, что это произойдет как можно скорее.

"Я не говорю ни о трех, ни о двух, ни об одном годе. Мы хотим это делать очень быстро... Мы мечтаем и работаем", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживала более 70 украинцев. В это число не входили 24 украинских моряка, которые были захвачены в плен возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.