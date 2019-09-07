цей матеріал доступний українською

В московском "Внуково" встретили лиц, которых обменяли на украинцев (фото, видео)

17:59, 07 сентября 2019
Политика
314 0
В московском "Внуково" встретили освобожденных россиян / фото facebook.com/andriy.tsaplienko

В московском аэропорту «Внуково» приземлился самолет Ту-204-300 под номером RSD092 с лицами, которых обменяли на украинских моряков и политзаключенных.

Читайте такжеИз Москвы и Киева вылетели самолеты с пленными для обмена (онлайн)

Согласно данным на сайте Flightradar, самолет вылетел из «Борисполя» в 12.18 и прибыл во «Внуково» в 13.28.

Официальный список россиян, которых Украина передала РФ в рамках обмена, пока не обнародовали.

Кирилл Вышинский в Москве / скрин видео

Как сообщал УНИАН, в «Борисполе» приземлился самолет с украинскими политзаключенными.

Утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Украинский самолет Ан-148 вылетел из московского аэропорта «Внуково» в 12.10 по киевскому времени.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #обмен пленными