В московском "Внуково" встретили лиц, которых обменяли на украинцев (фото, видео)

Согласно данным на сайте Flightradar, самолет вылетел из «Борисполя» в 12.18 и прибыл во «Внуково» в 13.28.

В московском аэропорту «Внуково» приземлился самолет Ту-204-300 под номером RSD092 с лицами, которых обменяли на украинских моряков и политзаключенных.

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Согласно данным на сайте Flightradar, самолет вылетел из «Борисполя» в 12.18 и прибыл во «Внуково» в 13.28.

Официальный список россиян, которых Украина передала РФ в рамках обмена, пока не обнародовали.

Как сообщал УНИАН, в «Борисполе» приземлился самолет с украинскими политзаключенными.

Утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Украинский самолет Ан-148 вылетел из московского аэропорта «Внуково» в 12.10 по киевскому времени.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».