МВД сняло с розыска экс-замгенпрокурора Кузьмина, ставшего депутатом - СМИ

Фамилия Рената Кузьмина исчезла из базы лиц, скрывающихся от органов власти, размещенной на сайте МВД.

Правоохранители сняли с розыска Рената Кузьмина, бывшего первого заместителя генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки, а теперь нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Об этом сообщает Bihus.Info.

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Отмечается, что 29 августа Кузьмин пришел на первое заседание Верховной Рады. Журналисты в тот же день проверили базу розыска МВД, увидели в ней Кузьмина и сообщили правоохранителям, что он находится в сессионном зале. И по состоянию на 3 сентября фамилия Кузьмина еще значилось в базе розыска.

5 сентября журналисты выпустили блог об уголовных делах и розыске Кузьмина. В этот же день Кузьмина убрали из базы розыска МВД.

В июне 2014-го года прокуратура и полиция объявила Кузьмина в розыск. Ему инкриминировали превышение полномочий.

В сентябре 2015-го года Генеральная прокуратура открыла еще одно уголовное производство, где фигурирует Кузьмин. Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории Комплекса отдыха «Пуща-Водица». На допросы и заседания суда Кузьмин не ходил до последнего.