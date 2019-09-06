Легализацию оружия в Украине Зеленский считает преждевременной – нужно установить мир

Президент ответил на электронную петицию. что собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Президент Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию оборота оружия в Украине.

Читайте такжеЗеленский поручил срочно легализовать казино и добычу янтаряИменно так глава государства ответил на электронную петицию "Навести порядок с оборотом оружия, а порядок – это закон", которая была обнародована на сайте официального интернет-представительства президента и собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

По мнению Зеленского, легализации оружия в Украине должно предшествовать «комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств».

«Принимая во внимание определенную Конституцией Украины высшей социальной ценностью – человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установление мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия видится преждевременной, а потому не может быть поддержана», – отметил Зеленский в своем ответе под петицией.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле этого года Зеленский выступил против легализации короткоствольного оружия.