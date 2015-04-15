Материалы по делу Тимошенко были вывезены в Крым по приказу Пшонки - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Горбатюк сказал во время заседания комитета ВР по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, отвечая на вопросы депутатов.

Он отметил, что 19 февраля 2014 были вывезены уголовные производства по убийству Евгения Щербаня, где подозревались Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко. Также уголовные производства, касающиеся Киотского протокола и закупки автомобилей "скорой помощи".

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"Этот факт действительно имел место. По данному факту зарегистрировано уголовное производство и установлено, что непосредственно это происходило по указанию бывшего генерального прокурора Пшонки с использованием охраны, работников СБУ, использованием самолета Министерства обороны. Эти дела были вывезены в Управление СБУ в Крыму и там и остались ", - сказал Горбатюк.

Таким образом, отметил он, по факту потери этих производств и вывоза их есть уголовное производство, которое расследуется и в котором есть подозреваемые.