Материалы по делу Тимошенко были вывезены в Крым по приказу Пшонки - ГПУ
Начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявляет, что по приказу экс-генпрокурора Виктора Пшонки дела в отношении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко были вывезены в Крым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Горбатюк сказал во время заседания комитета ВР по вопросам предупреждения и противодействия коррупции, отвечая на вопросы депутатов.
Он отметил, что 19 февраля 2014 были вывезены уголовные производства по убийству Евгения Щербаня, где подозревались Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко. Также уголовные производства, касающиеся Киотского протокола и закупки автомобилей "скорой помощи".
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"Этот факт действительно имел место. По данному факту зарегистрировано уголовное производство и установлено, что непосредственно это происходило по указанию бывшего генерального прокурора Пшонки с использованием охраны, работников СБУ, использованием самолета Министерства обороны. Эти дела были вывезены в Управление СБУ в Крыму и там и остались ", - сказал Горбатюк.
Таким образом, отметил он, по факту потери этих производств и вывоза их есть уголовное производство, которое расследуется и в котором есть подозреваемые.