Порошенко не явился на допрос в ГБР

По словам Трубы, сегодня следователи хотели получить показания Порошенко по уголовному производству относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного админсуда Киева.

Народный депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном вмешательстве в работу судей Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

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«Как и предполагалось, пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины», - отметил он.

По словам Трубы, сегодня следователи ГБР хотели получить показания Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного админсуда Киева.

«Избегать допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективный как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 года», - добавил он.