«На себя посмотри, урод, бл*»: нардепы устроили скандал в Нацсовете по вещанию (видео)

Конфликт возник из-за нежелания нардепа от ОПЗЖ Рабиновича выступать на украинском языке.

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, где сегодня рассматривалась возможность лишения лицензии канала NewsOne, возник скандал между народными депутатами Украины.

Читайте такжеПод СБУ протестуют против Медведчука и телеканала «112 Украина» (фото)

Как сообщает «Главред», в ходе заседания член Нацсовета Ольга Герасимьюк предоставила слово народному депутату Вадиму Рабиновичу, который начал свое выступление на русском языке.

При этом она напомнила Рабиновичу, что представители парламента публично и на официальных мероприятиях должны говорить на украинском языке. В ответ Рабинович заявил, что закон о госязыке не регламентирует язык общения народных депутатов.

После этого в зале началась бурная дискуссия, в которой приняли участие нардепы от ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Олег Волошин.

Волошин, отвечая на одну из реплик, воскликнул: «А, "куски го*на?" Прошу прекратить заседание из-за оскорбления народных депутатов».

В заседании объявили перерыв, но выяснение отношений между депутатами переместилось в коридоры Нацсовета.

Один из участников перепалки заявил Волошину: "Ты наел свою рожу на украинских налогах, когда гибли наши воины".

Волошин в ответ сорвался на грубость: "Ты на себя посмотри, урод, бл*!". Тогда ему пригрозили «тумаками».

В то же время в полиции сообщили о задержании двух человек, которые устроили толкотню на акции у стен Нацсовета.

"Один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, а затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений", - рассказали в полиции.

По информации журналистов, в отделение полиции № 4 Шевченковского района отвезли Юрия Гудыменко представителя партии Демократична сокира. Позже сам Гудыменко в Facebook сообщил, что уже вышел от правоохранителей.

Отмечается, что на акцию по аннулированию лицензии телеканала NewsOne пришли около 180 человек. Чуть позже к месту проведения акции подтянулись сторонники ОПЗЖ.

Напомним, сегодня Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканалу NewsOne.