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Кабмин в пятницу планирует назначить заместителей министров

15:13, 04 сентября 2019
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в кулуарах правительства во время заседания Кабмина.

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"Были предложения о назначении заместителей министров. Но премьер сказал, что они не согласованы с ним, и по этой причине предложил решать это в пятницу, и в пятницу провести еще одно заседание Кабмина - уже по назначениям", - сказал он.

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Теги: #Кабмин