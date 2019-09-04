Кабмин в пятницу планирует назначить заместителей министров

Член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что такое предложение внес премьер-министр.

В пятницу, 6 сентября, планируется заседание Кабинета министров Украины по вопросу назначения заместителей министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в кулуарах правительства во время заседания Кабмина.

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"Были предложения о назначении заместителей министров. Но премьер сказал, что они не согласованы с ним, и по этой причине предложил решать это в пятницу, и в пятницу провести еще одно заседание Кабмина - уже по назначениям", - сказал он.