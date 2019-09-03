В погранслужбе Беларуси объяснили слова Лукашенко о «наглухо закрытой» границе с Украиной

Граница закрыта только для незаконопослушных граждан и преступных элементов, отметили в Погранкомитете РБ

Пункты пропуска на белорусско-украинской границе функционируют в повседневном режиме, граждане могут свободно пересекать границу, предоставив необходимые документы.

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Такое заявление в комментарии российскому агентству «ТАСС» сделал пресс-секретарь Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский.

"Пункты пропуска функционируют в повседневном режиме, граждане могут свободно пересекать границу по документам, дающим право на выезд за рубеж. Граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов", - отметил представитель погранслужбы.

По его словам, обстановка на границе полностью контролируется. Обеспечиваются все параметры безопасности как на участке "зеленой границы", так и непосредственно в пунктах пропуска".

"Мы уделяем самое пристальное внимание пресечению фактов контрабанды оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, незаконному перемещению наркотиков", - сказал Бычковский.

Представитель ГПК напомнил, что президент Беларуси поставил задачу "по наращиванию потенциала на белорусско-украинской границе".

"В связи с этим мы наращиваем плотность охраны границы [с Украиной], совершенствуем пограничную инфраструктуру, на новых участках границы внедряем современные системы охраны", - отметил пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «радикально» усилила пограничный контроль с Украиной из-за «потока оружия».

«Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной) полностью закрыть границу. Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один», - сказал он.