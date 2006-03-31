Омельченко рассказал, почему он не сосед Засухи

Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО считает, что потерял голоса киевлян из-за отсутствия цивилизованного закона о выборах, который дал право оппонентам действующего мэра “наводить на действующую власть клевету, ложь и сплетни”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, отметив, что «их было столько, что если бы из них одна десятая была бы правдой, то председатель ОМЕЛЬЧЕНКО сегодня мог бы быть соседом ЗАСУХИ».

На вопрос, чувствует ли он себя побежденным на нынешних выборах мэра столицы, А.ОМЕЛЬЧЕНКО ответил: «Морально – да».

Обращаясь к журналистам, он также отметил, что “готов стать перед Божьим законом и перед законом журналистов”, если те найдут среди массовой лжи и клеветы на него хотя бы 10% греха. «Потому что законы Украины меня оберегали. Я 9 лет не был неприкосновенным, как народные депутаты. Поменяли в Киеве 7 прокуроров за 9 лет, 8 начальников главков милиции. И все власти на всех этапах давали интеллигентные поручения – начните с проверки городского председателя. Поэтому за эти годы проверок прокуратуры, СБУ и МВД было достаточно», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На вопрос журналистов, чего он ожидает от Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО как от нового мэра столицы и как он к этому относится, А.ОМЕЛЬЧЕНКО ответил: «Ничего не ожидаю. Никак не отношусь».

Относительно того, видит ли свою вину нынешний мэр в том, что на выборах Киевского городского председателя победил «неадекватный человек и довела Киев до шокового состояния», А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал, что не считает себя виновным. В то же время добавил, что не снимает с себя части вины в том, что произошло в Киеве. Он также подчеркнул, что «молодой, не подготовленный лидер Виталий КЛИЧКО и опытный и подготовленный Александр ОМЕЛЬЧЕНКО вместе набрали 46% голосов», а Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ имеет 32%. Поэтому, по его словам, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считать себя народным мэром может только “по его собственному домыслу”.

В беседе с журналистами А.ОМЕЛЬЧЕНКО также сообщил, что никогда не собирался обжаловать результаты выборов. «Есть доверенные лица. У меня их из пяти - три. И они вправе защищать своего кандидата», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.