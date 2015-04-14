Президент подписал закон по выплате зарплат шахтерам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон № 278-VIII от 7 апреля 2015 года предусматривает возобновление расходов Министерства энергетики и угольной промышленности по бюджетной программе "Государственная поддержка государственных угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции" в размере 400 млн грн путем перераспределения средств, в частности, с бюджетной программы "Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности".

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Привлечь средства данной бюджетной программы стало возможным в связи с прекращением финансирования реструктуризации предприятий угольной отрасли, оказавшихся в зоне проведения АТО.

Указанные меры улучшат финансово-экономическое состояние государственных угледобывающих предприятий и обеспечат стабильное социально-экономическое положение.