Советники лидеров Украины, Германии, Франции и РФ в Берлине 2 сентября подготовят встречу в "нормандском формате"

От украинской стороны в подготовке встречи примут участие новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Внешнеполитические советники лидеров стран Украины, Германии, Франции и РФ проведут 2 сентября в Берлине встречу для организации саммита в «нормандском формате».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса главы Украинского государства.

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«В понедельник, 2 сентября, в Берлине состоится встреча дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России по организации саммита в «нормандском формате», - сообщили в пресс-службе.

От украинской стороны во встрече примут участие новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщал УНИАН, в декларации лидеров G7 по результатам саммита «Группы семи», который состоялся 24-26 августа в. Биарриц (Французская Республика), говорится о том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие недели организуют саммит в «нормандском формате» (Украина, Россия, ФРГ, Франция).

25 августа Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже.

29 августа Меркель и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате».