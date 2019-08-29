Стало известно, о чем договорились Зеленский с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой договорился о встрече на высшем уровне в ближайшее время.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
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Зеленский призвал срочно провести встречу лидеров стран Нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта.
«Со своей стороны Ангела Меркель выразила поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время», - говорится в сообщении.
Кроме этого, было договорено о подготовительной встречи дипломатических советников глав государств и правительств уже второго сентября.
Также Зеленский поблагодарил за последовательную позицию ФРГ относительно невозможности возвращения России к «Большой семерке» и подтвердил, что Украина остается последовательным в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.
Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате" (ФРГ, Франция, Россия, Украина).
26 августа Меркель выступила за проведение переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным относительно урегулирования ситуации на Донбассе.