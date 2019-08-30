Украина и РФ начнут обмен заключенными после оформления всех документов – росСМИ

На данный момент процесс обмена пленными, по данным российского издания, еще не начат.

Украина и Россия еще не начали процесс обмена удерживаемыми лицами. Он начнется через некоторое время, когда будут оформлены необходимые документы.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Москве.

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По данным издания, сообщение в соцсетях о начале обмена и о том, что колонна с заключенными направляется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности.

Как сообщал УНИАН, ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что обмен пленными с Россией состоялся и украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух, Гриб, возвращаются в Украину.

В настоящее время в аэропорту собрались журналисты. Официальной информации о прибытии пленных в аэропорт пока нет. Однако родственникам военнопленных моряков сообщили, что они уже прибыли в Украину.

В то же время в Офисе президента Украины заявили, что процесс переговоров по обмену пленными между Украиной и Россией продолжается, а информация о его завершении не соответствует действительности.