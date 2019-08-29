Пристайко: у нас есть полгода на продвижение в вопросе мира на Донбассе

В частности, министр надеется, что удастся перейти к следующим шагам мирного урегулирования на востоке Украины: возвращению людей к мирной жизни, проведению выборов, амнистии, снятию торговых ограничений, восстановлению полного контроля над государственной границей Украины.

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ставит задачу украинской дипломатической службе в полугодовой срок существенно продвинуться в мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Читайте такжеНовый глава МИД рассказал о своих приоритетах: мир на Донбассе и возврат Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления перед голосованием в парламенте за его кандидатуру на должность главы МИД.

«Как вы знаете - президент предложил ряд компромиссных шагов, которые в первую очередь направлены на восстановление связей с нашим собственным народом, который оказался за линией соприкосновения. Ценой больших усилий перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в Станице Луганской, восстанавливаем, где это возможно, инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, ведется работа по созданию системы активного информационного сопротивления. Хочу верить, что эти шаги при поддержке международного сообщества дадут о себе знать и мы сможем открыть новую страницу мирного процесса», - заявил он.

По словам Пристайко, если мирный процесс пойдет дальше - Украина будет искать и думать над следующими шагами: «над модальностями и возвращением людей к мирной жизни, проведением выборов, амнистии, снятием торговых ограничений, восстановлением полного контроля над нашими границами. Сейчас не так важно, как мы это будем делать - через приглашение миротворческой миссии или путем выполнения «Минска». Критически важно другое - мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодовой срок», - подчеркнул он.