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Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО остается неизменным – Пристайко

19:47, 29 августа 2019
Политика
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Вадим Пристайко стал новым министром иностранных дел / Фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления перед голосованием в парламенте за его кандидатуру на должность главы МИД.

«Внешнеполитические приоритеты, объявленные президентом Зеленским, остаются без изменений – это ЕС и НАТО. Здесь все довольно понятно – есть домашняя работа, которую надо выполнять, чтобы приблизить наше государство на расстояние одной протянутой руки или точнее – на расстояние одного политического решения», - заявил он.

Пристайко отметил имеющийся опыт и ресурс ЕС и НАТО, которые может использовать Украина. «Есть опыт и ресурс членов этих организаций, которые в нашем распоряжении, включая финансовые. Нужно только научиться их эффективно использовать», - добавил министр.

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Теги: #НАТО#Евросоюз