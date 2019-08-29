Украина не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах - Пристайко

По словам Пристайко, Украине нужен мир и ускорение экономического и социального развития.

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украине удалось предотвратить полномасштабную войну с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления перед голосованием в парламенте за его кандидатуру на должность главы МИД.

«5 долгих лет мы ведем неравную борьбу с РФ. Несмотря на драматические прогнозы, мы выжили в этой борьбе, по меньшей мере, выживаем. Мы платим каждый день жизнями наших военных и гражданских лиц, террористическими атаками в мирных городах, жертвами взрывных устройств, замедлением цивилизационного развития, мы скатились на последние места среди стран Европы. Мы так жить не можем и не будем», - заявил он.

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По словам Пристайко, Украине нужен мир и ускорение экономического и социального развития. Нам нужны скоординированные усилия, внутренние инвестиции, активизация человеческого капитала для налаживания постпромышленного производства, резкого увеличения экспорта. Нам нужны мир и стабильность - это то, что крадет у нас война.

Министр отметил, что Украина не может и не будет вести бесконечные переговоры в различных форматах. «Я ценю всю ту работу, которая была проведена до меня. Благодаря упрямству, осторожности, иногда хитрости наших предшественников и безусловно поддержке наших партнеров нам удалось предотвратить катастрофу - полномасштабную войну с Россией, которая угрожала полной дезинтеграцией и исчезновением Украине с международной арены», - добавил он.