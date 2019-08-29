Зеленский о 100 днях своего президентства: тихая прогулка в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости

Президент поздравил Верховную Раду Украины ІХ созыва со вступлением в полномочия и началом работы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал 100 дней своего президентства тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Президент поздравил Верховную Раду Украины ІХ созыва со вступлением в полномочия и началом работы.

«Дорогие украинцы! Недавно, прошло 100 дней моей президентской каденции. Было действительно много разных оценок, но поверьте – самую критическую оценку я даю себе сам. Этот период можно назвать тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости», - отметил он.

Зеленский выразил уверенность, что сейчас страна наконец сможет включать «пятую скорость» и уверенно двигаться по пути изменений.