Зеленский начал свое выступление в Раде

Президент принял участие в открытии первой сессии Верховной Рады IX созыва.

Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление в Верховной Раде с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины к народным депутатам.

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Как передает корреспондент УНИАН, глава Украинского государства принял участие в открытии первой сессии Верховной Рады IX созыва.

До этого президент присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.