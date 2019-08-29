Зеленский начал свое выступление в Раде
17:01, 29 августа 2019Политика
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Президент принял участие в открытии первой сессии Верховной Рады IX созыва.
Зеленськимй пришел в Раду / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление в Верховной Раде с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины к народным депутатам.
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Как передает корреспондент УНИАН, глава Украинского государства принял участие в открытии первой сессии Верховной Рады IX созыва.
До этого президент присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.
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