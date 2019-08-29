цей матеріал доступний українською

Зеленский начал свое выступление в Раде

17:01, 29 августа 2019
Политика
139 0
Зеленськимй пришел в Раду / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский начал выступление в Верховной Раде с внеочередным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины к народным депутатам.

Читайте такжеВ Раде зарегистрировали законопроект Зеленского об отсрочке штрафов для «евробляхеров»

Как передает корреспондент УНИАН, глава Украинского государства принял участие в открытии первой сессии Верховной Рады IX созыва.

До этого президент присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Начало работы новой Рады
Теги: #Верховная Рада#Владимир Зеленский