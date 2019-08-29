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Зеленский призвал депутатов «Слуги народа» не гулять по кулуарам Рады во время заседаний - СМИ

13:13, 29 августа 2019
Политика
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Зеленский пообщался с депутатами "Слуги народа" / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания фракции партии «Слуга народа» дал народным депутатам наставления касательно поведения в парламенте.

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Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record», который ведут журналисты «Украинской правды».

«На фракции Зеленский дает наставления депутатам: во время заседаний по кулуарам гулять нельзя», – говорится в сообщении.

Кроме того, во время заседания фракции на должность премьера предложили кандидатуру Алексея Гончарука.

Как передает корреспондент УНИАН, Зеленский прибыл на встречу с народными депутатами от партии “Слуга народа”.

В конференц-зале парламента происходит собрание депутатов, но журналистов не пропускают даже на подвальный этаж, где проходит заседание. Периодически со стороны конференц-зала слышны громкие аплодисменты.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" не будет заключать коалиционное соглашение.

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Теги: #Рада#депутаты