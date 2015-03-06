Евродепутатка предлагает включить ЕС в нормандский формат

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на BNS.

В настоящий момент в переговорах "нормандского формата" участвуют делегации России, Украины, Германии и Франции. Стороны пытаются найти компромисс по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

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