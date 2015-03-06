Евродепутатка предлагает включить ЕС в нормандский формат
16:43, 06 марта 2015Политика
617 0
Латвийский депутат Европарламента Сандра Калниете, выступая в пятницу на проходящей в здании Сейма Латвии конференции должностных лиц НАТО и Евросоюза, предложила включить ЕС в так называемый "нормандский формат".
ЕС предлагают привлечь к нормандскому формату / Фото УНИАН
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на BNS.
В настоящий момент в переговорах "нормандского формата" участвуют делегации России, Украины, Германии и Франции. Стороны пытаются найти компромисс по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Читайте такжеВ Берлине сегодня состоится встреча в "нормандском формате"Впервые представители этих государств обсудили вопрос в июне 2014 года в Нормандии, на торжествах, посвященных 70-летию высадки союзнических войск, от чего и получил имя данный формат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter