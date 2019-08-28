В "Слуге народа" рассказали, какие законопроекты должна рассмотреть Рада уже завтра

Новоизбранный депутат от “Слуги народа” рассказал о законопроектах, которые планируется рассматривать на первом заседании парламента IX созыва.

Завтра в Верховной Раде планируется принятие ряда законопроектов, по крайней мере, в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после встречи депутатов от партии "Слуга народа" с президентом сказал новоизбранный депутат Сергей Швец.

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"Завтра после формальных процедур ... мы будем принимать целый ряд законов. По крайней мере, в первом чтении", - отметил он.

Швец рассказал о законопроектах, которые завтра планируется рассматривать. "Точно это будет, прежде всего, то, что обещал и президент, и политическая партия "Слуга народа". Это будет отмена депутатской неприкосновенности ... Кроме того, запланировано рассмотрение закона о введении процедуры импичмента президента", - отметил новоизбранный депутат.

Также Швец отметил необходимость рассмотрения законопроекта об ответственности депутата за прогулы, "несовершенную работу", а также вопрос о механизме отзыва депутатов и их ответственности перед избирателями.

Швец также сообщил, что планируется рассмотрение вопроса о сокращении количества депутатов до 300.

На уточнение, все ли это будет рассматриваться уже завтра, он сказал: "По крайней мере, сегодня об этом говорили".

Швец также отметил, что есть предложение отменить финансирование политических партий, которые не прошли в парламент, но получили определенное количество голосов избирателей. Также планируется внесение изменений в законодательство, касающихся концессий, допуска частного сектора к космической отрасли.