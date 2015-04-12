Украинский эксперт обвинил миссию ООН по правам человека в тенденциозности

Такое мнение в статье для ZN.UA излагает Александр Самарский, эксперт центра исследования России, экс-посол Украины в Иране, на основании анализа обнародованного 2 марта в Женеве девятого отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации в Украине (1 декабря 2014 г. — 15 февраля 2015 г.).

При этом, отмечает он, "такие документы существенным образом влияют на восприятие ситуации в Украине международным сообществом, в частности в контексте российской агрессии". Автор статьи выделяет ряд особенностей отчета, которые указывают, по его мнению, на то, что его составители отошли от стандартов, принятых в ООН.

Читайте такжеВ докладе ООН приведены непроверенные данные и замалчиваются "гумконвои" - МИД В частности, в документе:

- в ряде мест нет четкой фиксации нелегитимности российских властей в Крыму или террористов "ЛНР-ДНР" (употребление слова "де-факто", написание в кавычках), что равносильно их признанию;

- упоминается, будто бы боевики в Донбассе получают оружие и пополнение из нескольких стран, кроме России, хотя доказательств фактов поставок снабжения из других стран нет, а подавляющее число наемников в Донбассе, согласно многочисленным свидетельствам, являются именно россиянами;

- в некоторых случаях внимание уделяется исключительно позиции боевиков, официальная позиция украинских властей игнорируется;

- в разделе "Незаконные и необоснованные задержания, вынужденные исчезновения, пытки и грубое обращение" упор сделан на расследование деятельности украинских силовиков. При этом преступления, совершенные на востоке страны их противником, описаны только косвенно, "данных о деятельности миссии с целью самостоятельного изучения фактов" нет вообще;

- "значительное внимание в отчете уделено описанию сложной социально-гуманитарной ситуации на территориях, временно подконтрольных т.н. "ДНР" и "ЛНР", которую миссия рассматривает через призму исключительной ответственности правительства Украины";

- не упоминаются ни случаи принудительной мобилизации со стороны боевиков, ни проблема мародерства на подконтрольной им территории.

"Деятельность миссии не отвечает сложившейся практике ООН. Миссия не соблюдает положения Соглашения между УВКПЧ ООН и правительством Украины от 25 июля 2014 г., а именно требований действовать беспристрастно и объективно. Методика использования миссией терминологии при описании ситуации, отбор и интерпретация фактов, практика изучения положения дел с нарушением прав человека — тенденциозные и односторонние. Более того, пророссийские по своему смыслу и направленности", - говорится в статье.