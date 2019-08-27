НАБУ и САП подозревают Гладковского в недекларировании более 4,5 миллионов гривень

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 27 августа 2019 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура открыли уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегом Гладковским более 4,5 миллионов гривен.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщили в пресс-службе НАБУ.

Читайте такжеНАПК нашло в Гладковского незадекларированные 1,3 миллиона гривен

«НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем председателя СНБО на сумму более 4,5 млн. грн. Сведения в ЕРДР внесены 27 августа 2019 года», - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Также в Бюро напомнили, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.