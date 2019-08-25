СМИ назвали главного претендента на пост генпрокурора

В СМИ появилась информация относительно вероятного нового руководителя Генеральной прокуратуры.

Президент Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду проект постановления, которым парламенту будет предложено дать согласие на назначение Руслана Рябошапки генеральным прокурором.

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Как сообщает издание LB.ua со ссылкой на свои источники, Рябошапка стал главным претендентом на эту должность. Но при этом существует вероятность, что генпрокурором будет нынешний и.о. председателя СБУ Иван Баканов, а Рябошапка займет его должность в СБУ.

В конце июля Зеленский лично подтвердил, что кандидатура Руслана Рябошапки как "крутого специалиста" рассматривается на пост генпрокурора.

Бывший член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского.

В мае Зеленский назначил его заместителем главы Администрации президента (теперь - Офиса президента). Сообщалось, что в офисе Зеленского Рябошапка будет работать над вопросами судебной реформы.