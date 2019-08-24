Зеленский рассказал, с чего начинается каждое его утро

Президент назвал День Независимости Украины самым важным днем в жизни государства.

Президент Владимир Зеленский назвал День Независимости Украины самым важным днем в жизни государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время выступления на торжественном мероприятии по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

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"Дорогие украинцы, вы знаете, каждое мое утро начинается с SMS. Скажу откровенно - это SMS от Генерального штаба: «За прошедшие сутки обстрелов - семь, потери - две». Цифры могут быть разными, но только одна делает утро хорошим - это ноль. Обстрелов - ноль. Потерь - ноль. И давайте для начала поблагодарим тех, благодаря кому мы можем сегодня быть здесь, под ярким солнцем и чистым голубым небом. И чтобы эти аплодисменты услышали наши защитники, которые сейчас на востоке страны защищают Украину. Благодаря вам мы отмечаем сегодня 28-ю годовщину независимости", - отметил президент.

"Хотя не совсем правильно говорить, что Украина - 28. Ведь до 91-го года мы успели немало. Состоялось крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове «Апостол», основана Киево-Могилянской академии, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Пилипа Орлика. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение человечеством космоса. Это лишь несколько важных событий яркой истории нашей, одновременно многовековой и молодой страны", - добавил Зеленский.

Он отметил, что сегодня отмечается самый важный государственный праздник - День Независимости.

"Ну, а сегодня, мы отмечаем, пожалуй, самый важный день в жизни государства. День, когда оно получило независимость", - добавил президент.

Он напомнил, что уже сформировалось целое поколение, рожденное в независимой стране.

«Для них это нормальное состояние вещей. Для них не может быть по-другому. И это прекрасно. Потому что это поколение - наша ментальная опора. Свободы, демократии и развития. Они мыслят уже иначе, они думают современно, а значит, Украина будет двигаться только вперед», - убежден глава государства.

"Вместе с тем, мы с вами не должны забывать, что независимость не появилась по взмаху волшебной палочки. Активная борьба за нее началась более 100 лет назад. Продолжалась она и во времена Советского Союза. Николай Руденко, Василий Стус, Петр Григоренко, Вячеслав Чорновил, Левко Лукьяненко, участники революции на граните. Это далеко не полный список тех, кто боролся за получение независимости Украины. кто-то - ценой собственной свободы, а кто-то - ценой собственной жизни. Ради этого одного дня - 24 августа 1991 года. И этот день был неизбежен. Ибо, как говорил Левко Лукьяненко, стремление к независимости заложено в нашем генетическом коде", - подчеркнул Зеленский.