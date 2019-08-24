Шествие достоинства по случаю Дня Независимости Украины: как это было (фоторепортаж)

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что украинские воины являются в первую очередь гордостью государства.

В центре Киева по случаю 28-й годовщины Независимости Украины прошло Шествие достоинства с участием военнослужащих Вооруженных сил и ветеранов, участвовавших в защите государства от российских оккупантов на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось с чествования памяти героев, отдавших жизнь, защищая свободу и независимость страны.

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Шествие началось после выступления президента Украины Владимира Зеленского и церемонии вручения государственных наград. Глава государства заявил, что к 2014 году Украина прожила разные и непростые годы.

В шествии принимали участие сводные подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Сил специальных операций, Десантно-штурмовой войск. Также участником шествия является отдельный сводное подразделение военнослужащих - участников боевых действий и героев Украины, воевавших на Донбассе. Мероприятие проходит без привлечения военной техники.

Кроме того, в шествии участвовали медики, волонтеры, музыканты и спортсмены.