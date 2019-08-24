Трамп, Макрон и королева Елизавета поздравили Зеленского с Днем независимости

Также у Зеленского сообщают, что поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.

По случаю Дня независимости Украины президенту Зеленскому прислали свои поздравления президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и королева Великобритании Елизавета Вторая.

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Так, президент США Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно-признанных границ неизменна.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту…", - отметил Трамп в поздравлении.

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Королева Елизавета Вторая пожелала счастья и процветания народу Украины в грядущие годы.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника – вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", – написала королева.

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Также поздравление поступило от президента Франции Эммануэля Макрона, где он отметил, что Франция остается вместе с Украиной для восстановления мира на востоке страны.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на скорейшее достижение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках "нормандского формата" и в переговорах с Россией", - сказал Макрон.

Отмечается, что поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.