В суде США рассказали подробности отбеливания репутации Януковича перед Западом

Бывший бизнес-партнер Манафорта Год Гейтс рассказал, что в 2012 году американские юристы по заказу украинского правительства составляли отчет для отбеливания репутации экс-президента.

Бывший бизнес-партнер Пола Манафорта Год Гейтс дал показания по делу лоббирования экс-президента Украины Виктора Януковича в США.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Гейтс рассказал об отчете 2012 года, который составили американские юристы по заказу украинского правительства. По его словам, целью этого отчета было отбелить в 2012 году репутацию Януковича на Западе, в США и в Европе. Отчет должен был показать, что процесс над Юлией Тимошенко, который считался основным препятствием евроинтеграции Украины, был справедлив.

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По данным Гейтса, профинансировал отчет украинский олигарх Виктор Пинчук, отдав за него более чем 4,5 миллиона долларов.

Также, по словам бизнес-партнера Манафорта, американские юристы встречались с "ключевыми европейскими фигурами", в частности с Александром Квасьневским и Пэтом Коксом, которые тогда возглавляли миссию Европарламента в Киеве. Их должны были убедить в том, что процесс над Тимошенко - это не преследование.

Напомним, в обвинении Федеральной коллегии присяжных, направленном в окружной суд в Вашингтоне, отмечалось, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Год Гейтс подозреваются в сотрудничестве с окружением Януковича, от которого получили десятки миллионов долларов. В частности, в 2006-2015 годах они выступали в качестве незарегистрированных агентов правительства Украины, Партии регионов и «Оппозиционного блока».

По последним данным, Манафорт получил от украинских политиков 31 млн долларов за предоставление политических консультаций лишь в 2012 году.

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Манафорт и Гейтс перевели миллионы долларов полученных выплат иностранным компаниям и на банковские счета, открытые ими и их сообщниками в ряде стран, и в частности, на Кипре, Сент-Винсенте, Гренадинах и Сейшелах. Они скрыли существование иностранных компаний и банковских счетов, постоянно ложно сообщая в своих налоговых документах, что они не имеют иностранных банковских счетов.

Как сообщал УНИАН, Окружной суд в Вирджинии 7 марта вынес приговор Манафорту по делу о налоговом и банковском мошенничестве – три года и 11 месяцев лишения свободы. 13 марта он был приговорен еще к трем с половиной годам лишения свободы за преступления, раскрытые в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по вмешательству России в выборы в США. В общей сложности политтехнолог, который в 2016 году занимал пост главы избирательной кампании Дональда Трампа, проведет за решеткой семь с половиной лет.