В "Слуге народа" не исключают сокращения количества комитетов в Раде

Представитель президента в Верховной Раде также не исключает реформирования количества министерств.

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук не исключает дальнейшего сокращения количества комитетов парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом заседания подгрупп Подготовительной депутатской группы, говоря об оптимизации комитетов парламента.

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"Возьмите табличку, сколько какой комитет разработал за прошлый год, и вы увидите, что есть комитеты, которые работают, а есть комитеты, которые вообще ничего не делают. И мы не можем сегодня допустить, чтобы у нас были микрокомитеты, которые создаются под лицо или под какую-то партию, или как политическая взятка... Мы сократили пять комитетов и мы считаем, что это уже наш вклад в экономию бюджета. Мы считаем, что мы посмотрим на эффективность работы этих комитетов, если они не будут работать по результатам первого года, мы, возможно, проведем еще оптимизацию комитетов", - отметил Стефанчук.

Он отметил, что их задачей является сделать эффективным сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти.

"Аналогично мы настроены на реформирование вопросов, связанных с количеством министерств. Потому что тоже мы не можем утверждать, что все министерства, которые предусмотрены в Украине, эффективно работают", - добавил представитель президента.

Ранее сообщалось, что по словам Руслана Стефанчука, политическая партия "Слуга народа" хочет возглавить 21 комитет в будущей Верховной Раде.