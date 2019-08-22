В «Слуге народа» рассказали, сколько комитетов в Раде хотят возглавить

По убеждению Руслана Стефанчука, каждая партия должна быть пропорционально представлена в комитетах.

Политическая партия «Слуга народа» хочет возглавить 21 комитет в будущей Верховной Раде.

Об этом заявил избранный народным депутатом от партии «Слуга народа» представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает "Громадское".

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«То, на что мы претендуем, мы уже определили. Если не ошибаюсь, 21 комитет мы хотели бы перенять председательство и взять двух первых заместителей», - отметил Стефанчук.

По словам представителя президента в парламенте, каждая партия должна быть пропорционально представлена в комитетах.

Как сообщал УНИАН, в будущей Верховной Раде будет 23 комитеты. В партии "Слуга народа", которая получила большинство на парламентских выборах, осуществили распределение мест в комитетах между партиями и беспартийными.