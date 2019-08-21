Во фракцию Порошенко вошли двое самовыдвиженцев

Всего фракции "ЕС" в сессионном зале выделили 29 мест, но 2 из них просто "резервные".

По информации СМИ, во фракцию партии "Европейская солидарность" присоединились двое самовыдвиженцев.

Об этом сообщили собеседники "Украинской правды" в партии "ЕС".

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По данным УП, ко фракции бывшего президента Петра Порошенко присоединились Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

Всего фракции "ЕС" в сессионном зале выделили 29 мест, но 2 из них просто "резервные".

Также запасные места в зале получили фракции "Голос" (1 место) и "Родина" (2 места).

Для внефракционных депутатов отведено 55 мест.

Кроме того, между фракциями "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" будут полосы пустых мест. Эти пробелы будут сделаны за счет мест, предусмотренных для депутатов-"мажоритарщиков", которых должны были избрать на округах в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Как сообщалось, будущие народные депутаты Украины согласовали схему размещения депутатских фракций и групп в сессионном зале парламента.