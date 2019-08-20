ГПУ не смогла добиться отстранения скандального судьи Вовка, чтобы привлечь его к ответственности

Соответствующее ходатайство Генпрокуратуры отклонил Высший совет правосудия.

Высший совет правосудия (ВСП) отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о временном отстранении судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка от осуществления правосудия.

Как передает корреспондент УНИАН, Генпрокуратура просила отстранить Вовка в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Читайте такжеГПУ просит отстранить главу скандального Окружного админсуда Киева ВовкаВо время заседания представитель Генпрокуратуры заявила об отводе двух членов ВСП – Олега Прудивуса и Николая Худика – за их якобы предвзятость по данному делу. Их имена фигурировали в записях разговоров, обнародованных ранее правоохранительными органами. Высший совет правосудия принял решение удовлетворить отвод только Прудивусу.

Адвокаты Вовка просили ВСП провести заседание в закрытом режиме, однако в удовлетворении данного ходатайства было отказано.

По результатам заседания ВСП приняла решение отказать в удовлетворении ходатайства ГПУ о временном отстранении Вовка от осуществления правосудия.

Напомним, во время этого же заседания ВСП сам Вовк заявил, что с 1 августа он сложил полномочия и находится в отпуске.

Читайте такжеСкандальный глава Окружного суда Вовк об опубликованных записях: "все ложь, и текст по-дэб*льному написан"Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Национального антикоррупционного бюро обнародовали записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей, что заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастности к коррупционным скандалам.

В тот же день в ОАСК прошли обыски. Руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, вынесение заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть правонарушения, предусмотренные ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.

Решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия 8 апреля 2019 года, судью Аблова отстранили от осуществления правосудия.

6 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура планирует передать в Высший совет правосудия представление о мерах предосторожности в отношении четырех судей, которым были вручены подозрения.

Луценко подчеркнул, что это – одно из самых резонансных дел за последние два года, во рамках которого в течение 7 месяцев проводились негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.