Луценко анонсировал новые подозрения по делу о злоупотреблениях судьями Окружного админсуда Киева

По словам Луценко, чиновники как предыдущей, так и нынешней власти пытались в ручном режиме использовать Окружной админсуд.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что до конца недели ГПУ планирует передать в Высший совет правосудия (ВСП) представления о мерах пресечения в отношении четырех судей, которым на прошлой неделе были вручены подозрения.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

«До конца этой недели мы, вероятно, передадим в Высший совет правосудия представления о мерах пресечения в отношении 4-х судей, которым объявлены подозрения. Только после разрешения ВСП они пойдут в суд. В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения – отстранении их от занимаемой должности. Это будет главным сигналом – готова ли вся судебная система к адекватной оценке действий своих коллег», - сказал Луценко.

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По его словам, в деле о вероятном злоупотреблении и давлении на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) судьями Окружного административного суда города Киева есть гораздо больше эпизодов, чем этот, известный обществу.

Луценко подчеркнул, что это - одно из самых резонансных дел за последние два года, во время которого в течение 7 месяцев проводились негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.

При этом генпрокурор отметил, что четыре подозрения, которые были вручены судьям, не последние.

«В эту и следующую неделю мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лицах судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы. Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушивания служебных кабинетов», - сказал Луценко.

Генпрокурор также отметил, что отрабатываются другие эпизоды, не связанные с ВККС, где другие должностные лица как предыдущей, так и нынешней власти фактически пытались в ручном режиме использовать Окружной административный суд для принятия тех или иных нужных им политических и экономических решений.

Кроме того, Луценко пообещал рассекречивать эпизоды, которые пока остаются засекреченными, анализировать их, и в случае достаточности оснований объявлять подозрения по другим эпизодам, не связанным с ВККС.

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Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте НАБУ были обнародованы записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей, которое заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастности к коррупционным скандалам.

В тот же день в ОАСК прошли обыски. Руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник заявил, что уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова уволила своего представителя в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поддавшись на шантаж со стороны руководства Окружного административного суда Киева и по посредничеству в этом шантаже Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

2 августа ГПУ вручила подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Иван Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, вынесение заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть правонарушений, предусмотренных ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.