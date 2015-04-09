ВР решила сегодня работать до завершения рассмотрения всех вопросов
Верховная Рада решила сегодня работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение народные депутаты голосовали несколько раз, но оно не набирало необходимого количества голосов.
В конце концов по настоянию председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана все же было решено работать сегодня до завершения всех вопросов повестки дня.
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Повесткой дня сегодня предусмотрено рассмотрение более 30 законопроектов.
При этом в настоящее время непонятно, работает ли завтра парламент в пленарном режиме, ведь перед этим Гройсман предлагал работать сегодня до завершения всех вопросов повестки дня, а завтра не проводить пленарное заседание.
Как известно, регламентом ВР предусмотрено, что голосование, в частности за продолжение работы ВР может проводиться лишь на утреннем заседании парламента.