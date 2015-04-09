ВР решила сегодня работать до завершения рассмотрения всех вопросов

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение народные депутаты голосовали несколько раз, но оно не набирало необходимого количества голосов.

В конце концов по настоянию председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана все же было решено работать сегодня до завершения всех вопросов повестки дня.

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Повесткой дня сегодня предусмотрено рассмотрение более 30 законопроектов.

При этом в настоящее время непонятно, работает ли завтра парламент в пленарном режиме, ведь перед этим Гройсман предлагал работать сегодня до завершения всех вопросов повестки дня, а завтра не проводить пленарное заседание.

Как известно, регламентом ВР предусмотрено, что голосование, в частности за продолжение работы ВР может проводиться лишь на утреннем заседании парламента.