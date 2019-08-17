Адвокат Грымчака об ошибках в определении суда: его, скорее всего, будут перезадерживать

По словам адвоката Грымчака, заседание суда по исправлению ошибок назначили к рассмотрению на завтра на 10:00.

Из-за ошибок в решении суда по избранию меры пресечения заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака не имеют права задерживать, потому что в документе указан совсем другой человек.

Об этом сообщила его адвокат Татьяна Матяш на странице в Facebook.

"Относительно исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра (18 августа) на 10:00. Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, когда не исправлено ходатайство. Но это же судья Лямзина. Но опять одно но. Определение об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования. Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать", - написала Матяш.

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером, 16 августа, Деснянский районный суд Чернигова назначил заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн.

После того, как судья закончила зачитывать решение, адвокат Грымчака Татьяна Матяш отметила, что в постановлении указано иное, чем у Грымчака, отчество - Михайлович, в то время как он Николаевич.

Также адвокат отметила, что в постановлении местом рождения Грымчака указан город Днепр, тогда как он родился в Донецке.

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Напомним, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника во время получения 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в общем задержанные требовали от предпринимателя 1,1 миллиона долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и его помощнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. "Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере", - пояснили в НАБУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.