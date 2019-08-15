Помощнику Грымчака стало плохо во время задержания

Юрия Грымчака после задержания допрашивали в ГПУ, он все факты отрицает.

Помощнику Юрия Грымчака стало плохо во время задержания на взятке размером в 480 тысяч долларов.

Ему вызвали скорую, а врачи диагностировали у него высокое давление, сообщает "24 канал".

Отмечается, что задержание так называемого помощника Юрия Грымчака - Игоря Овдиенко, состоялось около 20:00 на проспекте Победы, возле метро Нивки.

Скорая приехала около 21:20. Сначала Овдиенко сидел в своем авто, а около 23 часов сам пошел и лег в "скорую".

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По словам медиков, у подозреваемого в получении взятки резко подскочило давление - до отметки 230/170.

Адвокат Овдиенко добавил, что у его подзащитного сахарный диабет и II группа инвалидности.

"24 канал" также сообщает, что именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли 480 тысяч долларов.

Издание также отмечает, что Юрия Грымчака после задержания допрашивали в ГПУ. В его кабинете в министерстве нашли доказательства преступления. Сам Грымчак все факты отрицает.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его помощник в среду, 14 августа, были задержаны за получение взятки.

Одна из статей, по которой Грымчака подозревают в совершении преступления - ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, содеянное в особенно больших размерах или организованной группой, - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).

Ранее жена Юрия Грымчака на странице в Facebook сообщила, что прокуроры проводят обыск в квартире заместителя министра и хотят его задержать.