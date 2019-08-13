Украина перекрыла не русло Днепра, а технологическое сооружение на материке, на что имела право - постпред президента в Крыму

Кориневич подчеркивает, что все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют никакого правового или международно-правового основания.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич подчеркивает, что Украина перекрыла не русло реки Днепр, а технологическую сооружение, расположенное на ее территории, на что имела полное право.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, комментируя "очередное обострение внимания чиновников оккупационной власти РФ по поводу днепровской воды".

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"Крым - это территория Украины. Крым не является территорией РФ. Поэтому РФ не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с Крымом. Вопросы, связанные с Крымом, может ставить только государство-суверен, то есть Украина. Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право", - подчеркнул он.

Кроме того, Кориневич добавил, что по всем подсчетам, пресной воды в Крыму для нужд населения хватает.

"В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта на днепровскую воду не имеют никакого правового или международно-правового основания", - подчеркнул представитель президента.

Как сообщал УНИАН, 12 августа постоянный представитель аннексированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что российская власть полуострова намерена обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной по пропуска на полуостров вод реки Днепр.

Справка УНИАН. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. При этом экологи обращают внимание на то, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.