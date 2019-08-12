Следующий допрос Порошенко могут провести с применением "детектора лжи" – ГБР

Сегодня пятый президент Украины давал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой».

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба допускает, что следующий допрос пятого президента Петра Порошенко будет проведен с применением полиграфа.

Читайте также«Ты будешь сидеть за преступления против Украины»: ветераны полка «Азов» обратились к Порошенко (видео)

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Второй допрос экс-президента в ГБР длился два часа. Сегодня Петр Порошенко дал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой». Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно – все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование ежегодно", - отметил директор ГБР.

Как сообщал УНИАН, Порошенко вызвали 12 августа в 9.30 на допрос в ГБР как свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой".