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Следующий допрос Порошенко могут провести с применением "детектора лжи" – ГБР

12:45, 12 августа 2019
Политика
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Сегодняшний допрос Порошенко длился два часа / фото УНИАН

Директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба допускает, что следующий допрос пятого президента Петра Порошенко будет проведен с применением полиграфа.

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Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

"Второй допрос экс-президента в ГБР длился два часа. Сегодня Петр Порошенко дал показания в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой». Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно – все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование ежегодно", - отметил директор ГБР.

Как сообщал УНИАН, Порошенко вызвали 12 августа в 9.30 на допрос в ГБР как свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время купли-продажи ООО "Телеканал "Прямой".

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Теги: #допрос#Петр Порошенко