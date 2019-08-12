"Дорого и небезопасно": экс-министр АРК объяснил, почему россияне не хотят ехать в оккупированный Крым

По оценкам эксперта, в 2019 году полуостров посетят около 1,2 миллиона россиян, 450 тысяч из которых – люди, воспользовавшиеся социальным путевкам, или "бюджетники, которых отправляют".

Итоги туристического сезона в аннексированном Россией Крыму в 2019 году не будут существенно отличаться от итогов 2018 года.

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"Никаких оснований для роста или падения нет. Ситуация там стабилизировалась". Об этом в блоге на сайте «Обозреватель» рассказал экс-министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

По его словам, в мирное время Крым принимал ежегодно около 1,2-1,3 миллиона россиян. "Это тот потолок, который был достигнут в результате напряженной работы в очень привлекательных для россиян условиях", – сказал он.

"Сейчас условия не привлекательны", – констатировал экс-министр.

И пояснил: "Сейчас Крым дороже почти в 2 раза, сейчас Крым менее безопасный – сами же российские СМИ рассказывают об "украинских террористах" в Крыму. Полуостров заполнен военными – это меняет ощущения. И сейчас в Крыму намного меньше качественных украинских продуктов питания, которыми Крым славился. А приезжать из Сургута и пить порошковое молоко в крымской здравнице смысла большого нет".

По оценкам Лиева, в 2019 году полуостров посетят около 1,2 миллиона россиян, 450 тысяч из которых – люди, воспользовавшиеся социальным путевкам, или "бюджетники, которых отправляют".