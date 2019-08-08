Зеленский и Эрдоган говорили об освобождении украинских моряков и других политзаключенных Кремля

По словам президента Украины, вопрос освобождения украинских заключенных в РФ является очень важной частью вопроса прекращения войны на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос освобождения украинских военных моряков, взятых в плен российскими силовиками, и других незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины.

Об этом он сообщил во время совместной с Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

«По поводу судоходства и по поводу проблем в Черном море - мы уделили этому вопросу очень много времени. Это очень важно для наших обоих черноморских государств - обеспечить безопасность судоходства», - заявил он.

«Обсуждая это, мы пришли к вопросу наших моряков. Возвращение наших моряков, возвращение наших политических заключенных, наших военных заключенных, возвращение всех ребят, украинцев, которые были в Крыму, на войне взяты в плен - это часть вопроса прекращения войны. Это очень важная часть, чтобы мы с вами не забывали о ней каждый день, в каждой стране мира. Мы должны понимать, что друг другу мы должны помогать, не снимая санкции, а не успокаиваться в этом вопросе», - заявил глава государства.

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«Каждый день, просыпаясь, каждый из нас должен думать, а что ты именно можешь сделать для того, чтобы прекратить войну, думать о людях. Кто-то отдает на фронте свою жизнь, кто-то помогает волонтерством, кто отдает просто деньги», - добавил президент.

Кроме того, в Анкаре в начале общения с представителями СМИ Зеленский предложил почтить память четырех украинских военных, погибших 6 августа на Донбассе в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков.

«Я думаю, что вы все будете не против. Вчера четверо наших ребят, молодых людей - все моложе меня, не вернулись живыми... Они погибли. Я думаю, было бы справедливо, чтобы мы сейчас почтили минутой молчания наших погибших», - сказал глава государства.

Он напомнил, что в связи с этими событиями сегодня много времени было уделено переговорам о войне на Донбассе и реализации Минских договоренностей.

Присутствующие в зале представители делегаций двух стран и журналисты откликнулись на предложение Зеленского и почтили память украинских военных минутой молчания.

«Спасибо вам. Я думаю, что это очень важно, чтобы все понимали, что весь мир - и Турция, и любая другая страна - помнит о наших бойцах. Это очень важно для их родителей, для их детей», - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с международными партнерами будет делать все возможное и невозможное для наступления мира на Донбассе.