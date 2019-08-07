Зеленский: последние события на Донбассе показали, кто на самом деле хочет мира

Президент Украины выразил благодарность Эрдогану за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с международными партнерами будет делать все возможное и невозможное для наступления мира на Донбассе.

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Об этом он сообщил во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

«Мы высоко ценим наши отношения с Турецкой Республикой, нашим добрым соседом, нашим искренним другом и важным стратегическим партнером», - заявил он.

Зеленский выразил благодарность Эрдогану за неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. «Спасибо, что всегда есть мужество называть вещи своими именами – в частности, оккупацию Крыма со стороны России», - добавил президент.

«Украина вместе с международными партнерами будет делать все возможное и невозможное для наступления мира на Донбассе дипломатическим путем. Думаю, что после последних событий на востоке Украины ни у кого не осталось сомнений в том, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира», - подчеркнул он.