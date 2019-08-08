Зеленский и Эрдоган обсудили угрозы милитаризации Крыма и ситуацию в Черноморском регионе

Также предметом переговоров Зеленского и Эрдогана были нарушения прав человека и преследования крымскотатарского народа со стороны РФ на оккупированном полуострове.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом угрозы продолжающейся милитаризации оккупированного Крыма.

Об этом Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Анкаре. Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook.

«Мы с господином президентом Эрдоганом говорили об угрозах продолжающейся милитаризации оккупированного Крыма, нарушениях прав человека на полуострове и преследованиях крымскотатарского народа», - заявил он.

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Кроме этого, Зеленский выразил убеждение, что совместно с международным сообществом удастся изменить в свою сторону ситуацию в Черноморском регионе и оккупированном Россией Крыму.

«Крым - это Украина. Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернуть мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политических заключенных», - заявил он.

«Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и Крыму в свою сторону», - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает за как можно скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права.

7-8 августа президент Украины находится с рабочим визитом в Турции.