Эрдоган выразил позицию Турции насчет решения конфликта на Донбассе

Лидер турецкого государства считает, что конфликт на Донбассе можно завершить мирно.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что выступает за как можно скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права.

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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Анкаре.

"Мы желаем, чтобы как можно скорее закончился конфликт на востоке Украины, на Донбассе. Мы верим, что этот конфликт будет развязан мирно на принципах международного права и территориальной целостности Украины", - заявил Эрдоган.

Также он сказал, что Турция поддерживает Минский переговорный процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.