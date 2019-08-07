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Эрдоган выразил позицию Турции насчет решения конфликта на Донбассе

21:25, 07 августа 2019
Политика
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Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что выступает за как можно скорейшее завершение конфликта на Донбассе с соблюдением территориальной целостности Украины и норм международного права.

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Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Анкаре.

"Мы желаем, чтобы как можно скорее закончился конфликт на востоке Украины, на Донбассе. Мы верим, что этот конфликт будет развязан мирно на принципах международного права и территориальной целостности Украины", - заявил Эрдоган.

Также он сказал, что Турция поддерживает Минский переговорный процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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Теги: #Донбасс#Эрдоган