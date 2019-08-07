ГБР начало вызывать нардепов на допросы из-за назначения Гройсмана премьером - Схемы

Госбюро расследований проверяет возможное совершение уголовных правонарушений, в частности "захвата власти в Украине".

Народных депутатов вызывают на допросы в Государственное бюро расследований из-за обращения нардепов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко о "захвате власти в Украине".

Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях".

Речь идет, в частности, о возможном незаконном представлении на назначение Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

Читайте также"У нас разные принципы и подходы": Гройсман рассказал о конфликтах с Порошенко

Сразу несколько нардепов подтвердили журналистам, что их вызывают на допрос в ГБР из-за расследования производства, внесенного в реестр досудебных расследований 7 июня 2019 года.

По словам депутат от группы "Возрождение" Валерия Писаренко, часть депутатов уже начала получать повестки на допрос по данному делу – на конец августа-начало сентября, однако лично он повестки еще не получал.

Указанную информацию прокомментировал и.о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Госбюро расследований Максим Билоусенко.

"ГБР проверяет возможное совершение уголовных правонарушений должностными лицами, которые занимают ответственное положение в органах государственной власти, во время представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины", - отметил Белоусенко.

Речь идет о ч.1 статьи 109 Уголовного кодекса (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захват государственной власти) и ч. 2 статьи 364 Уголовного кодекса (совершение служебного злоупотребления путем использования должностным лицом предоставленной ему власти или служебного положения).

Производство открыто по обращению депутатов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. По мнению парламентариев-заявителей, должностные лица, занимающие особо ответственное положение в Украине, злоупотребляли своим положением и внесли представление на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.