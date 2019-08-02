Зеленский поручил нардепу Иванчуку найти 175 миллионов на дороги Ивано-Франковской области и пригрозил "натравить" на него местных жителей

Во время совещания с местными властями Зеленский рассказал, что узнал от граждан, что в ряде городков нет дорог с 90-х годов.

Президент Владимир Зеленский поручил нардепу от «Народного фронта» Андрею Иванчуку найти 175 млн грн на строительство дорог в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает «Украинская правда».

На представлении нового председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Зеленский рассказал, что узнал от граждан, что в ряде городков нет дорог с 90-х годов. Ексочільник ОГА Олег Гончарук рассказал, что на дорогу от городка Космач нужно около 175 млн гривен.

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«175 миллионов вам нужно, и все будет нормально? Я вижу господина Иванчука [нардеп от НФ Андрей Иванчук]. Вы же стали депутатом, я слышал. Вы зря сюда пришли. Вы же здесь родились? Вы же из Коломыи? Очень хорошо. 175 млн гривен есть?» — обратился Зеленский к Иванчуку.

Нардеп ответил, что деньги на дороги закладывали в бюджете. «Причем здесь бюджет? Что вы с тем бюджетом? Вы от него уже отрезаны, вы же в курсе. Другие люди пришли. 175 миллионов — можете помочь? Простой такой мужской вопрос», — спросил президент.

В ответ Иванчук начал рассказывать о проблемах в 88-м округе, где его переизбрали в парламент уже нового созыва. В конце концов, после короткого диалога, Иванчук согласился. «Я другой округ представляю, но я помогу», — сказал Иванчук.

«175 миллионов. Поможете! Единственное, я вас только прошу, если вы меня обманете (а вы не можете!), я дам все ваши телефоны и адреса всем жителям того городка — они к вам придут. Я не просто так. Не обманывайте. Вопрос решен», — подытожил президент.

Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковск назначил нового главу местной облгосадминистрации Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области. Им стал Денис Шмыгаль.