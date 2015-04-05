Конституционная комиссия соберется в понедельник

Как сообщили в пресс-службе президента Украины, Петр Порошенко примет участие в заседании, которое начнется в 11:00, пишет Украинская правда.

Как известно, президент подписал указ о создании Конституционной комиссии 31 марта. В ее состав входят 72 человека, из них 13 экспертов из международных организаций.

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Возглавляет Комиссию председатель Верховной Рады Владимир Гройсман. В состав комиссии также входят бывшие президенты Украины Виктор Ющенко, Леонид Кучма и Леонид Кравчукта и экс-премьер Юлия Тимошенко.