Политолог рассказал, в каких вопросах "Голос" и "Европейская солидарность" будут сотрудничать в Раде

"Голос" еще не скоро перейдет в оппозицию, считает Виталий Кулик.

В новой Верховной Раде возможно совместное ситуативное голосование "Голоса" и "Европейской солидарности", заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Будет совместное ситуативное голосование и создание межфракционных объединений в поддержку чего-то, например, армии, благотворительности, различных евроинтеграционных проектов", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

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По его мнению, "Голос" и "Европейская солидарность" будут "дышать в унисон" в вопросах европейской и евроатлантической интеграции: "Здесь возможно полное взаимодействие".

Вместе с тем эксперт прогнозирует, что объединение с "Европейской солидарностью" и переход "Голоса" в оппозицию вряд ли можно ожидать.

"Голос еще не скоро перейдет в оппозицию", - добавил Кулик.